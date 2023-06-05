05 июня 2023, 08:31
Главную причину будущего поражения ВСУ назвали в Германии
Немецкий политолог Меркель: живая сила закончится у ВСУ раньше, чем оружие Запада
Солдаты у ВСУ закончатся раньше, чем оружие. Такое заявление сделал немецкий политолог Вольф Меркель в эфире Spiegel TV.
Он обозначил важнейшую проблему украинской армии. По мнению эксперта, на фоне постоянных траншей ВСУ тревогу вызывает численность военнослужащих и населения страны. Меркель сделал прогноз, что западным оружием скоро просто некому будет воевать.
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Политический аналитик привел данные, что сейчас в России готовы к военным действиям один миллион человек, два миллиона находятся в запасе, и еще 45 миллионов — в резерве.
«Это больше, чем население всей Украины, <…> вопрос численности российской и украинской армий, вероятно, станет решающим», — отметил Меркель.
Он обратил внимание, что Североатлантический альянс не вмешается в конфликт своими бойцами.
Ранее депутат Госдумы от Крыма Леонид Бабашов предрек Украине «ужасный конец» после контрнаступления ВСУ.
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