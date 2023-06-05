Власть 05 июня 2023, 07:23 Депутат Госдумы предрек Украине «ужасный конец» после контрнаступления ВСУ Депутат Бабашов: контрнаступление ВСУ будет началом «скорого и ужасного» конца Украины Викимедиа

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Депутат Госдумы от Крыма Леонид Бабашов выразил мнение, что контрнаступление ВСУ окажется началом скорого и ужасного конца для украинских властей. Об этом написало РИА «Новости».

«Считай, что так называемое контрнаступление станет для преступного киевского режима началом скорого и ужасного конца. К сожалению, из-за действий своих властей, обычные украинцы тоже хлебнут горя», — сказал он.

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Парламентарий считает, что у киевского режима нет шансов для удачного контрнаступления. По его словам, ВС России серьезно укрепилась на своих позициях. Поэтому любые контрнаступательные действия со стороны ВСУ приведут к большому числу погибших и потери значительной части техники.

Бабашов напомнил, что украинская сторона уже последние восемь месяцев говорит о неком наступлении.

По его словам, громкие заявления о некоем наступлении от украинских чиновников и военных звучат последние месяцев восемь.

«Насколько я помню, ими уже было объявлено о трех наступлениях и ни одного не реализовано. То у них слишком дождливо, то снежно, то земля размякла», — отметил он.

Депутат выразил уверенность, что в этот раз президент Украины Владимир Зеленский будет вынужден что-то сделать. Ведь ему нужно отчитаться перед США.