Главнокомандующий и начальник генштаба подали в суд на Минобороны Украины

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак, начальник Генштаба ВСУ Сергей Корнийчук и командующий ВВС Сергей Дроздов подали в суд на Министерство обороны страны. Они потребовали отменить дисциплинарные взыскания, вынесенные по результатам служебного расследования крушения самолета Ан-26.

Информация появилась на сайте «Украинские новости».

Хомчак и Корнийчук обратились с исками в Окружной административный суд Киева. Однако дата их рассмотрения неизвестна. Дроздов подал иск в Винницкий окружной административный суд — рассмотрение состоится 3 февраля.

По данным издания, министр обороны Украины Андрей Таран в конце ноября объявил строгий выговор Сергею Дроздову и Сергею Корнийчуку. А Хомчаку вынесли дисциплинарное взыскание. В результате украинские военачальники просят суд признать незаконными и отменить приказы о дисциплинарных взысканиях. Тем не менее причины служебного расследования, проведенного в отношении украинских военачальников, не раскрываются.

25 сентября военный самолет Ан-26 потерпел крушение возле города Чугуев в Харьковской области во время учебного полета. На борту было 27 человек. По официальным данным, погибли 26 человек. По факту крушения возбуждено уголовное дело.

Вице-премьер Украины Олег Уруский заявил, что самолет разбился из-за технической неисправности, нарушения правил выполнения полетов и недостаточной подготовки экипажа.