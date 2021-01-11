Главного редактора Vogue призвали уйти из журнала после обложки с Камалой Харрис

Журнал Vogue показал обложку февральского выпуска с вице-президентом США Камалой Харрис в администрации избранного президента Джо Байдена. В Сети разнесли сделанный для нее снимок в пух и прах.

Обложку опубликовали в Twitter в минувшие выходные, уточнил портал Daily Mail. На ней Харрис одета в черный пиджак. белую футболку, темные укороченные брюки и черные кроссовки Converse на шнуровке.

Пользователям обложка не понравилась. Они заявили, что фотография низкого качества и не соответствует обычному стилю Vogue. Кроме того, в Сети заподозрили, что на снимке кожу Харрис осветлили.

Журналист Яшар Али со ссылкой на источники написал, что команда Харрис подписала на выпуск другое изображение с американским вице-президентом, где политик в голубом костюме. Сама Харрис обложку не комментировала.

Спустя несколько часов Vogue опубликовал другой вариант обложки. Как раз ее представители Камалы Харрис согласовали с сотрудниками журнала, в том числе с главным редактором Анной Винтур.

«Мне рассказали, что обложка слева будет цифровой. Раскритикованная версия справа уже отправлена в печать, поступит в продажу и будет отправлена подписчикам», — уточнил журналист.

«Анне Винтур нужно уйти. Если ее команда может подобрать стиль для чернокожей женщины, только она одета в одежду от кутюр, то срок пребывания Винтур в должности исчерпал себя», — заключили разочарованные в обложке.