Мир 31 декабря 2022, 07:24 Главного фармацевта Узбекистана уволили из-за гибели детей от индийского препарата Президент Узбекистана Мирзеев уволил главного фармацевта страны Кариева после гибели детей Unsplash

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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев жестко отреагировал на инцидент с гибелью детей в двух регионах страны после приема индийского препарата «Док-1 Макс». Глава государства снял с должности директора Агентства по развитию фармацевтической отрасли Сардора Кариева. Об этом сообщила пресс-служба президента.

«Гибель детей в Самарканде и Кашкадарье показала состояние сферы, отсутствие контроля. Сегодня я уволил директора Агентства по развитию фармацевтической отрасли Кариева. Все ответственные, кто допустил это, ответят перед законом!» — заявил Мирзиеев.

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Ранее Служба государственной безопасности Узбекистана завела уголовное дело по факту гибели 18 детей после приема сиропа от кашля индийского производства «Док-1 Макс». Экспертиза выявила в составе препарата токсичное вещество этиленгликоль.

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В рамках уголовного дела под стражу взяли должностных лиц компании-импортера Quramax Medical и «Научного центра стандартизации лекарственных средств».