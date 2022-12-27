Мир 27 декабря 2022, 22:15 Уголовное дело завели в Узбекистане после гибели 18 детей от индийского препарата против ОРВИ СГБ Узбекистана возбудила уголовное дело по факту гибели детей из-за индийского лекарства freepik

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Служба государственной безопасности (СГБ) Узбекистана завела уголовное дело по факту гибели 18 несовершеннолетних от индийского препарата для лечения острого респираторного вирусного заболевания «Док-1 Макс». Об этом сообщил Telegram-канал Xavfsizlik.

Препарат импортировала компания Quramax Medical, сообщили в ведомстве.

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«В настоящее время Следственным управлением СГБ возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц ООО Quramax Medical и ООО „Научный центр стандартизации лекарственных средств“, подозреваемые помещены в следственный изолятор СГБ», — говорится в сообщении.

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Их обвиняют по статье уголовного кодекса о производстве, изготовлении, приобретении, хранении, перевозке, сбыте недоброкачественных либо фальсифицированных лекарственных средств или изделий медицинского назначения, а также нарушении порядка реализации лекарств или медицинских изделий. Подозреваемым грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.

Препарат от ОРВИ «Док-1 Макс», произведенный компанией Marion Biotech, стал причиной гибели 18 детей в Узбекистане. Экспертиза установила, что в составе сиропа было токсичное вещество этиленгликоль.