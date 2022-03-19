Начало операции по освобождению Марьинки от националистов показали на видео

Народная милиция Донецкой Народной Республики приступила к освобождению населенного пункта Марьинка от оккупации националистически структурами Украины.

«Обстановка сложная, но решаемая. Наши войска зашли на окраину Марьинки, зачищаем улицы от нацистов. Когда зачистим, из-под удара выйдут Александровка, Петровский район, Текстильщик — ближайшие поселки. Восемь лет укреплялись они тут. Тяжело, но метр за метром идем вперед, не оставляем шансов остаться им здесь», — рассказал офицер НМ ДНР под позывным Седой.

Со стороны Марьинки часто обстреливался Донецк, разгром националистических формирований поможет спасти мирных жителей.

«Верховный главнокомандующий ДНР дал обещание жителям Донецка, что скоро они перестанут слышать разрывы снарядов. Когда зачистим Марьинку, сможем сделать так, чтобы эти фашисты не обстреливали мирных», — добавил офицер НМ ДНР под позывным Джава.

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