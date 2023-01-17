Мир 17 января 2023, 20:21 Главком ВСУ впервые встретился с главой комитета начальников штабов Пентагона Главком ВСУ Залужный встретился с главой комитета начальников штабов Пентагона Милли Соцсети

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Главнокомандующий армией Украины Валерий Залужный провел встречу с главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Состоялась моя первая личная встреча с председателем объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли», — написал он.

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Разговор проходил во вторник, 17 января, в Польше. Украинский военачальник поблагодарил своего коллегу из США за поддержку страны и оказанную ей помощь. Также он рассказал о том, в чем сейчас нуждается армия Украины.

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Залужный и Милли уже давно поддерживают контакт, но раньше все обсуждения проходили по телефону. Разговоры касались предоставления военной помощи ВСУ.

Ранее бывший депутат Верховной рады Илья Кива заявил, что президент Украины Владимир Зеленский планирует ликвидировать Залужного. По его словам, украинского лидера не устраивает популярность и растущий авторитет военачальника. Глава государства опасается, что Залужный может заменить его на президентском кресле при удобном случае.