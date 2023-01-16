Мир 16 января 2023, 11:16 Бывший депутат Рады заявил о планах Зеленского ликвидировать главкома ВСУ Экс-депутат Рады Кива заявил, что Зеленский хочет ликвидировать главкома ВСУ Залужного Официальный сайт Президента Украины

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Экс-депутат Верховной рады Илья Кива рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский хочет ликвидировать главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Об этом Кива написал в своем Telegram-канале со ссылкой на источник.

«Зеленский готовит ликвидацию главнокомандующего Залужного. Как сообщил мне источник, Зеленский давно обеспокоен и раздражен популярностью и растущим авторитетом главнокомандующего внутри украинского общества, который может и хочет при удобном случае заменить президента», — сообщил Кива.

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По его словам, украинские власти якобы собираются представить убийство Залужного как операцию России. При этом бывший парламентарий не стал пояснять, насколько его источник близок к властным кругам.

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Еще в августе 2022 года СМИ Украины писали, что Зеленский намерен убрать Залужного с поста и предложить ему должность главы Минобороны. Якобы украинский лидер не хочет видеть конкурента «во время празднования победы Украины». Однако позже сам Зеленский заявил, что не имеет таких планов. Об этом напомнило РИА «Новости».