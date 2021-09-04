Главком ВСУ пожелал проехать на танке по Красной площади

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный заявил, что хотел бы проехать на танке по центру Москвы. В частности, по Красной площади.

«Наверное, да. По-честному, да. И по Арбату тоже», — ответил он на вопрос украинского «Пятого канала» о желании проехать на танке по Красной площади.

На уточняющий вопрос о флаге и музыке Залужный ответил тоже положительно. При этом он добавил, что по Арбату бы ехал аккуратно, «потому что это памятник, а то — символ».

Валерий Залужный занял пост главнокомандующего ВС Украины в августе 2021 года. Перед ним эту должность занимал Руслан Хомчак.

Как объяснял пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров, смена главнокомандующего произошла на фоне конфликта руководства ВСУ и Минобороны страны. Зеленский решил сменить главу ВСУ, так как хотел бы видеть плодотворное сотрудничество между ведущими военными ведомствами.

Залужный родился 8 июля 1973 года в Житомирской области. Он командовал войсками оперативного командования «Север» с 2019 года.