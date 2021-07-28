Зеленский отправил в отставку главнокомандующего ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности главнокомандующего Вооруженными силами Украины Руслана Хомчака. Как сообщил ТАСС, теперь этот пост займет Валерий Залужный.

Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров объяснил, почему произошла смена главнокомандующего: между руководством ВСУ и Минобороны станы возник некий конфликт. Зеленский же при этом хотел бы видеть плодотворное сотрудничество между ведущими военными ведомствами. Потому он решил сменить главу ВСУ.

Хомчак возглавлял ВСУ Украины с марта 2020 года. Его преемник, Валерий Залужный, родился в Житомирской области Украины. Залужный — кадровый военный, он командовал войсками оперативного командования «Север» с 2019 года.

Ранее пост покинул министр МВД Украины Арсен Аваков. Он служил на этой должности с 2014 года, когда в стране произошел переворот. По словам его заместителя, решение об отставке тоже принимал Владимир Зеленский. Аваков стал последним из министров, который оставался на своем посту после прихода к власти нового президента. Однако теперь и он отправлен в отставку.