Мир 20 января 2023, 13:13 Главе МККК указали на вопиющие преступления Украины в сфере гуманитарного права Глава МИД Лавров сообщил МККК о нарушениях Украиной международного гуманитарного права РИА «Новости»

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Власти Украины допускают вопиющие факты нарушения международного гуманитарного права. Об этом на переговорах с президентом Международного комитета Красного Креста Мирьяной Сполярич Эггер сообщил глава МИД России Сергей Лавров, уточнило РИА «Новости».

«Хотел бы обратить ваше внимание на вопиющие нарушения Украины в сфере международного гуманитарного права. Эти факты документируются в течение восьми долгих лет, даже в социальных сетях можно с ними ознакомиться», — сказал он.

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Глава дипломатического ведомства подчеркнул, что Россия всегда придерживалась соблюдения норм международного гуманитарного права, в том числе Женевской конвенции.

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«Россия принимает все необходимые меры для защиты объектов и гражданских лиц», — добавил Лавров.

Ранее глава МИД сказал, что взвешенная позиция МККК имеет крайне важное значение в контексте украинского конфликта.