Власть 20 января 2023, 12:29 Лавров заявил о важности взвешенной линии МККК в ситуации на Украине Лавров: линия МККК взвешена и важна в контексте кризиса на Украине РИА «Новости»

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Взвешенная линия Международного комитета Красного Креста имеет важное значение в контексте украинского кризиса и вокруг этой ситуации, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Министр поднял эту тему на встрече с президентом МККК Мирьяной Сполярич в Москве, сообщил ТАСС.

«Мы убеждены, что взвешенная и ответственная линия, которую комитет стремится проводить во всех регионах мира, важна в контексте событий на Украине и вокруг нее», — сказал министр иностранных дел.

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На повестку переговоров вынесли решение гуманитарных вопросов в контексте ситуации на Украине. Ранее в МИД заявили, что настроены укреплять сотрудничество с МККК, и выразили надежду, что переговоры будут конструктивными.

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В декабре прошлого года Сполярич посетила Украину. В МККК заявляли, что для главы организации в приоритете стоит задача по обеспечению регулярного посещения сотрудниками комитета военнопленных и гуманного обращения с ними.

В России не раз призывали обеспечить доступ МККК к российским военнопленным. Омбудсмен Татьяна Москалькова в январе указывала, что работу комитета в этом направлении нужно активизировать.