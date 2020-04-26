В Белом доме рассматривают сразу три новых кандидатуры на пост главы министерства здравоохранения. Действующий глава ведомства Алекс Азар якобы разочаровал администрацию президента, создав напряженность в стране из-за пандемии COVID-19.

Об этом изданию Politico сообщили несколько источников в Белом доме. Администрация выбирает между координатором администрации по борьбе с коронавирусом Деборой Беркс, первым заместителем действующего министра Эриком Харганом и главой программы государственной помощи Medicare Симой Верма.

Американские СМИ убеждены, что именно Азар долгое время уверял президента США Дональда Трампа в том, что ситуация с пандемией находится под контролем.

В Белом доме опровергли слухи о возможной замене министра. Пресс-служба администрации президента сообщила, что Азар продолжает руководить рядом приоритетных проектов, и любые заявления о его отставке являются безответственной попыткой отвлечь общество от борьбы с COVID-19. Представитель Минздрава подчеркнул, что у министра нет времени на подковерную возню, и он занят исключительно реагированием на глобальный кризис.

Президент США Дональд Трамп предложил подвергнуть коронавирус излучению ультрафиолета или любого другого мощного источника света после сообщения министерства внутренней безопасности о том, что COVID-19 быстро погибает на солнечном свету.