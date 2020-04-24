Трамп предложил уничтожать коронавирус солнечным светом

Президент США Дональд Трамп предложил изучить возможность лечения коронавируса солнечным светом. Так он отреагировал на исследование министерства внутренней безопасности о том, что вирус быстро погибает на свету.

Авторы исследования пришли к выводу, что солнечный свет, высокая температура и влажность могут быстро уничтожить коронавирус в воздухе и на различных поверхностях. Об этом на брифинге заявил замминистра внутренней безопасности США по науке и технологиям Уильям Брайан, сообщило издание The Hill.

При воздействии прямых солнечных лучей вирус погибает в сухом воздухе при комнатной температуре через полторы минуты. А на поверхности при высокой влажности — за две.

Брайан назвал поразительным наблюдение, что прямой солнечный свет приводит к быстрой гибели вируса.

В ответ Трамп, присутствовавший на брифинге, предположил, что если подвергнуть тело «мощному воздействию ультрафиолета или просто мощного света», то это поможет в лечении.

«И мне кажется, вы сказали, что собираетесь это проверить», — добавил президент.

«Предположим, вы можете доставить свет внутрь организма, через кожу или каким-то еще способом, и это уничтожит его за минуту или две. Звучит интересно», — отметил Трамп.

США остаются лидером по числу заразившихся COVID-19. Вирус там выявили у 867 тысяч человек, 49,8 тысячи пациентов умерли, 80 тысяч выздоровели.