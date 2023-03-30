Мир 30 марта 2023, 13:42 Еврокомиссия предложила провести стресс-тест отношений с Китаем Глава ЕК фон дер Ляйен: отношения ЕС с Китаем зависят от его позиции по Украине РИА «Новости»

Читать 360tv в

Безопасность и состояние экономики Евросоюза зависят от Китая. Определяющее значение в налаживании отношений сыграет его позиция по конфликту на Украине, заявила в Институте китаеведения Меркатора глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Ее процитировал ТАСС.

Европейские страны, по словам фон дер Ляйен, не заинтересованы в сокращении сотрудничества с КНР, ведь на нее приходится 9% экспорта и 20% импорта. Именно в Китае они закупают 98% редкоземельных металлов, 97% лития и 93% магния.

Реклама

Однако глава ЕК призвала провести «стресс-тест отношений», чтобы понять, от какой китайской продукции Евросоюз зависим больше всего, переоценить риски, сместить фокус и диверсифицировать закупки.

«То, как мы справимся с отношениями с Китаем, станет определяющим фактором нашего экономического процветания и национальной безопасности», — предупредила она.

Фон дер Ляйен добавила, что определяющим фактором в поддержании отношений станет то, как Китай поведет себя на фоне конфликта на Украине. Урсула фон дер Ляйен призвала КНР продвигать справедливый мир на условии территориальной целостности Украины.

Минобороны Китая ранее заявило о крепнущей дружбе с Россией и пообещало сотрудничать с ее армией.