23 февраля 2024, 18:15
Несколько российских банков попали в новый санкционный список США
Минфин США включил в санкционный список ряд российских банков
Министерство финансов США опубликовало новый перечень антироссийских санкций, куда попали несколько банков. По данным ведомства, в списке — ПАО «СПБ Банк», Банк Авангард, РостФинанс Банк, Модульбанк и другие кредитные организации.
«OFAC (Управление по контролю над иностранными активами — прим. ред.) нацелено на основную финансовую инфраструктуру России, включая оператора национальной платежной системы „Мир“, а также российские банки, инвестиционные фирмы и компании, занимающиеся финансовыми технологиями», — указано на сайте американского Минфина.
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Кроме того, под санкции попал оператор платежной системы «Мир».
Соединенные Штаты хотят ограничить использование Россией международных финансовых систем. Помимо физических и юридических лиц, OFAC преследует за рубежом тех, кто поддерживает передачу оборудования российской военно-промышленной базе.
Всего США ввели санкции против более чем 500 объектов. Под ограничениями также оказался начальник исправительной колонии, где умер Алексей Навальный.
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