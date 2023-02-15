15 февраля 2023, 23:37
Глава Всемирного банка заявил о досрочной отставке
Глава Всемирного банка Малпас решил покинуть свой пост досрочно
Президент Всемирного банка Дэвид Малпас в ближайшие месяцы покинет свой пост. Об этом сообщили в распространенном письменном заявлении пресс-службы ВБ.
Досрочная отставка произойдет примерно за год до официального истечения срока полномочий Малпаса. Он оставит свой пост к 30 июня.
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«Президент ВБ Дэвид Малпас проинформировал совет директоров о намерении покинуть свой пост к концу финансового года ВБ, который завершится 30 июня», — говорится в тексте заявления.
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Министерство финансов США сообщило, что власти страны предложат своего кандидата на пост главы Всемирного банка. Малпас занимал должность президента Всемирного банка с 5 апреля 2019 года.
В конце 2022 года Всемирный банк утвердил новый финансовый пакет помощи Украине. Кредиты общей суммой в 610 миллионов долларов направят на оказание медицинских услуг и восстановление инфраструктуры страны. Малпас заявил, что с начала проведения спецоперации организация собрала 18 миллиардов долларов. Из них Украине уже выделили 15 миллиардов.
Всемирный банк
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