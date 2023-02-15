Мир 15 февраля 2023, 23:37 Глава Всемирного банка заявил о досрочной отставке Глава Всемирного банка Малпас решил покинуть свой пост досрочно flickr

Читать 360tv в

Президент Всемирного банка Дэвид Малпас в ближайшие месяцы покинет свой пост. Об этом сообщили в распространенном письменном заявлении пресс-службы ВБ.

Досрочная отставка произойдет примерно за год до официального истечения срока полномочий Малпаса. Он оставит свой пост к 30 июня.

Реклама

«Президент ВБ Дэвид Малпас проинформировал совет директоров о намерении покинуть свой пост к концу финансового года ВБ, который завершится 30 июня», — говорится в тексте заявления.

Реклама

Министерство финансов США сообщило, что власти страны предложат своего кандидата на пост главы Всемирного банка. Малпас занимал должность президента Всемирного банка с 5 апреля 2019 года.

В конце 2022 года Всемирный банк утвердил новый финансовый пакет помощи Украине. Кредиты общей суммой в 610 миллионов долларов направят на оказание медицинских услуг и восстановление инфраструктуры страны. Малпас заявил, что с начала проведения спецоперации организация собрала 18 миллиардов долларов. Из них Украине уже выделили 15 миллиардов.