Глава ВОЗ заявил, что в 50 странах мира от коронавируса не привиты даже 10% населения

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что в 50 странах мира к концу сентября по-прежнему не удастся привить от коронавируса даже 10% населения. Текст выступления, опубликованный пресс-службой организации, привел ТАСС.

Глава ВОЗ отметил, что речь идет, в основном, об африканских странах. Ранее Всемирная организация здравоохранения ставила перед собой цель о конкретных процентах привитых по всему миру. Но уже сейчас понятно, что реализовать план в задуманные сроки не удастся.

Почти 90% стран, которые являются достаточно богатыми на мировой арене, уже давно достигли необходимых показателей вакцинации. Но примерно 50 государств все еще далеко от указанных цифр.

Гебрейесус добавил, что нужно ориентироваться на вакцинацию примерно 40% в каждой стране мира. Этих значений ВОЗ призывает достигнуть уже к концу текущего года. Для этого нужно найти как минимум два миллиарда доз препаратов для государств с низкими доходами.

ВОЗ призвала те страны, в которых есть хорошее снабжение вакцинами, помочь передать технологии более бедным партнерам. Гебрейесус ожидает, что мировое сообщество осознает масштаб проблемы и решит профинансировать доступ к препаратам людям по всей планете.