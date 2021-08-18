ВОЗ назвала вакцинацию спасением от смерти при заражении «дельта»-штаммом коронавируса

Вакцинация — это лучшая защита при заражении индийским штаммом коронавируса. Она поможет выжить, а болезнь после прививки будет протекать гораздо легче. Об этом заявила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан.

«Совершенно точно, что вакцины предотвращают рост числа случаев тяжелого протекания заболевания и смертей от варианта [коронавируса] „дельта“», — приводит ТАСС слова Сваминатан на брифинге.

Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан отметил, что организация не видит необходимости в дополнительных дозах вакцины от SARS-CoV-2. Он сравнил эту идею с попыткой надеть на себя второй спасательный круг, тогда как у другого человека нет ни одного.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в России скоро появится пятая вакцина от коронавируса. С начала пандемии в стране уже зарегистрировали четыре отечественных препарата: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона». Все они двухкомпонентные, кроме «Спутника Лайт», который показал в Парагвае высокую эффективность во время масштабной прививочной кампании.