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    26 декабря 2020, 23:57

    Глава ВОЗ предупредил человечество о новых пандемиях

    Анатолий Минкин

    Пандемия коронавируса не станет последней, поэтому человечеству нужно приготовиться к новым чрезвычайным ситуация и укрепить систему охраны здоровья. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. Свои слова он приурочил к Международному дню противоэпидемической готовности, который отмечается 27 декабря.
    Глава ВОЗ предупредил человечество о новых пандемиях

    Глава ВОЗ напомнил, что еще год назад мир ничего не знал о коронавирусе. Но за короткое время все полностью изменилось. Вышедший из-под контроля возбудитель повлиял на общество и экономику всего мира. Гребейсус отметил, что ничего удивительного в этом нет, так как человечество оказалось не готово к массовому заболеванию.

    «На протяжении лет было много сообщений, обзоров и рекомендаций, в которых говорилось, что мир не подготовлен к пандемии». Необходимо извлечь уроки из случившегося», — призвал глава ВОЗ.

    Он подчеркнул, что это не первый вызов, с которым столкнулось человечество и впереди еще много различных заболеваний, которые грозят миру. Но нынешняя пандемия должна научить всех готовиться и встречать новые инфекции во всеоружии.

    Международный день противоэпидемической готовности в этом году отмечается впервые. Эту дату утвердила Генеральная Ассамблея ООН, чтобы привлечь внимание людей к проблемам по предотвращению эпидемий и налаживанию партнерских отношений, чтобы пережить этот период.

    Отслеживающий количество зараженных по всему миру Университет Джона Хопкинса сообщил, что на субботу, 26 декабря, общее количество носителей коронавируса в мире превысило 80 миллионов человек.