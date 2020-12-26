Глава ВОЗ предупредил человечество о новых пандемиях

Глава ВОЗ напомнил, что еще год назад мир ничего не знал о коронавирусе. Но за короткое время все полностью изменилось. Вышедший из-под контроля возбудитель повлиял на общество и экономику всего мира. Гребейсус отметил, что ничего удивительного в этом нет, так как человечество оказалось не готово к массовому заболеванию.

«На протяжении лет было много сообщений, обзоров и рекомендаций, в которых говорилось, что мир не подготовлен к пандемии». Необходимо извлечь уроки из случившегося», — призвал глава ВОЗ.

Он подчеркнул, что это не первый вызов, с которым столкнулось человечество и впереди еще много различных заболеваний, которые грозят миру. Но нынешняя пандемия должна научить всех готовиться и встречать новые инфекции во всеоружии.

Международный день противоэпидемической готовности в этом году отмечается впервые. Эту дату утвердила Генеральная Ассамблея ООН, чтобы привлечь внимание людей к проблемам по предотвращению эпидемий и налаживанию партнерских отношений, чтобы пережить этот период.

Отслеживающий количество зараженных по всему миру Университет Джона Хопкинса сообщил, что на субботу, 26 декабря, общее количество носителей коронавируса в мире превысило 80 миллионов человек.