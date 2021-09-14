Глава ВОЗ подтвердил дискриминацию из-за ковид-паспортов

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не хотела бы вводить ковид-паспорта в качестве обязательного условия для путешествий, потому что это «было бы средством дискриминации». Об этом рассказала генеральный директор организации Тедрос Аданом Гебрейесус.

«Это было бы средством дискриминации и не помогло бы», — сказал глава ВОЗ на пресс-конференции в Женеве. Его слова привел «Царьград».

При этом Гебрейесус допустил, что это условие будет введено. Более того, ВОЗ уже ведет работу с государствами, чтобы выработать унифицированный вариант ковид-паспортов.

В мире, по словам Гебрейесуса, введено 5,7 миллиарда доз вакцин для профилактики COVID-19. Но на Африку пришлось только 2% от этого числа. Поэтому жители этого континента до сих пор находятся под угрозой заражения «смертельным вирусом, против которого многие другие люди по всему миру имеют защиту».

«Вакцинное неравенство», как считает глава ВОЗ, дестабилизирует социальную и экономическую ситуацию. По его мнению, оно также ведет к появлению новых штаммов SARS-CoV-2, которые снижают эффективность существующих прививок.

Неравенство в распределении вакцин от коронавируса в мире — это «пятно на коллективной совести», считает Гебрейесус. Он также напомнил о своем призыве к мировому сообществу ввести мораторий на бустерную вакцинацию по меньшей мере до конца года. Глава ВОЗ напомнил, что цель состоит в охвате вакцинацией до конца сентября не менее 10% населения во всех странах мира, к концу текущего года — не менее 40% населения, а к середине 2022 года — по меньшей мере 70%.