«Пятно на коллективной совести»: глава ВОЗ высказался о неравном доступе к вакцинам в мире

Неравенство в распределении вакцин от коронавируса в мире — это «пятно на коллективной совести». Так считает генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус. Он также напомнил о своем призыве к мировому сообществу ввести мораторий на бустерную вакцинацию по меньшей мере до конца года.

«Шокирующее неравенство в глобальном распределении вакцин — это пятно на нашей коллективной совести», — сказал Гебрейесус, выступая в понедельник на 71-й сессии Европейского регионального комитета ВОЗ, проходящей в онлайн-формате. Его слова привел ТАСС.

Всего в мире уже введено более 5,5 миллиарда доз вакцин, «однако почти 80% из них» приходятся на страны с доходами выше средних, отметил глава ВОЗ.

«Мы не хотим, чтобы бустерные дозы применялись в отношении здоровых людей, когда так много работников здравоохранения и людей из группы риска в мире все еще ждут своей первой вакцины», — добавил Гебрейесус.

Он напомнил, что цель состоит в охвате вакцинацией до конца сентября не менее 10% населения во всех странах мира, к концу текущего года — не менее 40% населения, а к середине 2022 года — по меньшей мере 70%.

В Европейском регионе ВОЗ 10-процентного уровня иммунизации уже достигли 90% государств, а в 60% стран привито не менее 40% жителей.

Глава ВОЗ констатировал, что самый быстрый способ преодоления пандемии состоит в том, чтобы «вакцинировать наиболее подвергающееся риску население во всех странах и работать одновременно над минимизацией распространения вируса». Чем дольше продолжается «вакцинное неравенство» в мире, заметил он, тем больше возможностей у коронавируса для циркуляции и для появления вариантов, которые «потенциально могут избегать воздействия вакцин».