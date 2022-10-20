Воздушную тревогу объявили в подконтрольных Украине территориях Запорожья | 360°

20 октября 2022, 07:49
Воздушную тревогу объявили в подконтрольных Украине территориях Запорожья
Власти подконтрольных Украине районов Запорожской области объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога утром 20 октября начала действовать в подконтрольных киевскому режиму районах Запорожской области. Об э том сообщил в Telegram-канале секретарь областной военной администрации Анатолий Кутеев, назначенный украинскими властями.
«Срочно! Идите к ближайшим к вам укрытиям и пребывайте там!» — обратился к жителям Кутеев.Российские военные к данному моменту контролируют примерно 75% Запорожской области. Однако ВСУ все еще находятся в городе Запорожье — областном центре, написало РИА «Новости».
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Глава движения «Мы вместе с Россией», член военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, российская сторона будет контролировать в Запорожской области всю административную границу, украинских военнослужащих в регионе не будет. Накануне ВСУ форсировали Днепр и пытались пробраться в Энергодар для захвата ЗАЭС. Однако атака была отбита.ВС России с 10 октября наносят удары по важным объектам инфраструктуры Украины. В частности, целями стали объекты энергетики, военного управления и связи, оборонного комплекса,
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Украина
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