Воздушную тревогу объявили в подконтрольных Украине территориях Запорожья | 360°

Мир 20 октября 2022, 07:49 Воздушную тревогу объявили в подконтрольных Украине территориях Запорожья Власти подконтрольных Украине районов Запорожской области объявили воздушную тревогу

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Воздушная тревога утром 20 октября начала действовать в подконтрольных киевскому режиму районах Запорожской области. Об э том сообщил в Telegram-канале секретарь областной военной администрации Анатолий Кутеев, назначенный украинскими властями.

«Срочно! Идите к ближайшим к вам укрытиям и пребывайте там!» — обратился к жителям Кутеев.

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Глава движения «Мы вместе с Россией», член военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, российская сторона будет контролировать в Запорожской области всю административную границу, украинских военнослужащих в регионе не будет. Накануне ВСУ форсировали Днепр и пытались пробраться в Энергодар для захвата ЗАЭС. Однако атака была отбита.

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