Глава ВГА Энергодара провел первую встречу с представителями МАГАТЭ на ЗАЭС | 360°

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Глава ВГА Энергодара провел первую встречу с представителями МАГАТЭ на ЗАЭС

Глава ВГА Энергодара Волга впервые встретился с инспекторами МАГАТЭ на ЗАЭС

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Инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которые сейчас работают на Запорожской АЭС в Энергодаре, встретились с главой военно-гражданской администрации (ВГА) города Александром Волгой. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на администрацию ВГА.

Встреча стала первой прошедшей на официальном уровне между миссией МАГАТЭ и ВГА. Инспекторы агентства задали ряд вопросов, связанных с обеспечением безопасности как на ЗАЭС, так и жителей Энергодара, отметил RT.

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Глава ВГА проинформировал инспекторов о мерах, принимаемых для безопасной эксплуатации ЗАЭС. Также Волга рассказал о разработке планов гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

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Инспекторы агентства остались довольны ответами. Они договорились о дальнейшем сотрудничестве с ВГА Энергодара.

Принятая МАГАТЭ в отношении России резолюция не учитывает обстрелы Запорожской АЭС Украиной, заявило российское постпредство при международных организациях в Вене. Именно удары ВСУ по станции являются главной проблемой с точки зрения обеспечения ядерной безопасности в мире.

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