МАГАТЭ приняло резолюцию по России без учета обстрелов ЗАЭС ВСУ | 360°

Мир 15 сентября 2022, 18:44 Поделиться Telegram

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Viber МАГАТЭ приняло резолюцию по России без учета обстрелов ЗАЭС ВСУ Постпредство России: МАГАТЭ не учло обстрелы ЗАЭС Украиной в резолюции по России РИА «Новости»

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Постпредство России при международных организациях в Вене заявило, что принятая МАГАТЭ в отношении РФ резолюция не учитывает обстрелы Запорожской АЭС Украиной. Именно они являются главной проблемой с точки зрения обеспечения ядерной безопасности в мире, уточнил ТАСС.

«Ахиллесова пята этой резолюции — в ней ни слова не говорится о систематических обстрелах Запорожской АЭС», — сказано в заявлении постпредства.

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Дипломаты уточнили, что ряд стран, включая Китай, не поддержали антироссийскую резолюцию МАГАТЭ по Запорожской АЭС.

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Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию с призывом к России вывести силы с ЗАЭС. Документ приняли на закрытом заседании 26 голосами.

Агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники, сообщило, что семь из 35 представленных в Совете стран воздержались от голосования, два государства — Россия и Китая — выступили против. Документ призывает Россию немедленно прекратить все свои действия на территории ЗАЭС или на «любом другом ядерном объекте Украины».

Российская сторона уже ознакомилась с докладом главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси и согласилась с его выводом, что физическая целостность Запорожской АЭС — самая острая проблема на данный момент. Об этом заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, выступая на сессии Совета управляющих МАГАТЭ.

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