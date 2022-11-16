Мир 16 ноября 2022, 00:25 Госдеп США назвал цель встречи главы ЦРУ с Нарышкиным в Турции Госдеп: главы ЦРУ и СВР встречались для обсуждения рисков использования ядерного оружия Глава СВР Сергей Нарышкин / РИА «Новости»

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Встреча глав ЦРУ и СВР Уильяма Бернса и Сергея Нарышкина была посвящена последствиям использования ядерного оружия. Эту информацию подтвердил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател, его слова привел ТАСС.

«С самого начала мы открыто говорили о том, что у нас с Россией есть каналы коммуникации управления рисками, в частности ядерным рисками и рисками, связанными со стратегической стабильностью. В рамках этих [коммуникаций] директор ЦРУ Уильям Бернс побывал в Анкаре, где встретился со своим российским коллегой в сфере разведки», — заявил Пател на регулярном брифинге.

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По словам представителя американского внешнеполитического ведомства, Бернс донес до своего коллеги сообщение о последствиях в случае использования Россией ядерного оружия.

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Встреча глав разведок России и США в Анкаре была организована для поддержания контактов между двумя странами. Американская сторона стремилась удостовериться в том, что каналы коммуникации между государствами открыты.