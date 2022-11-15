Мир 15 ноября 2022, 17:59 Главы СВР и ЦРУ встречались в Турции для поддержания контактов России и США Представитель Белого дома Кирби: встречу глав ЦРУ и СВР устроили для поддержания контактов РИА «Новости»

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Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и глава Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс провели встречу в Турции для поддержания контактов между Россией и США, заявил в интервью агентству Bloomberg координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. По его словам, американская сторона стремилась удостовериться в том, что каналы коммуникации между странами открыты.

«Встреча была направлена на поддержание каналов связи с Россией открытыми по вопросам, которые касаются безопасности наших стран в будущем», — подчеркнул Джон Кирби. Он уточнил, что самыми важными были вопросы «стратегической безопасности».

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Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что 15 ноября Сергей Нарышкин провел встречу с Уильямом Бернсом в Анкаре. Переговоры прошли по инициативе американской стороны, уточнил он.

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В достижении победы над неонацизмом большую роль сыграет сотрудничество СВР и российской военной разведки, заявил Сергей Нарышкин. Он подчеркнул, что разведчики успешно справляются с задачами, которые определяет руководство страны.