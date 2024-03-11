Мир 11 марта 2024, 23:53 Нацразведка США заявила о стратегическом преимуществе России в зоне СВО В США заявили о выигрыше РФ от неопределенности в отношении военной помощи ВСУ РИА «Новости»

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Россия получила стратегическое преимущество в ходе специальной военной операции, выигрывая от неопределенности в отношении военной помощи Запада для ВСУ. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на директора национальной разведки США Эврил Хейнс.

По ее словам, ситуация все больше сдвигается в пользу России. И виной тому затягивание конгрессом одобрения новых ассигнований на украинские нужды. Об этом Хейнс заявила во время слушаний в специальном комитете по разведке американского Сената.

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«Оборонная промышленность России значительно наращивает производство дальнобойного ударного оружия, артиллерийских боеприпасов и других вооружений, которые позволяют, в случае необходимости, выдержать длительные и интенсивные бои», — подчеркнула чиновница.

Ранее украинский министр обороны Рустем Умеров и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отчитались перед главой Пентагона Ллойдом Остином о состоянии дел на фронте, обсудив потребности и запросы Украины в краткосрочной и среднесрочной перспективе.