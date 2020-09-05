Глава СВР высказался о работе российской разведки за границей

«Достаточно для того, чтобы решать поставленные перед Службой внешней разведки задачи по выявлению и предупреждению всего комплекса внешних угроз нашему государству и нашим гражданам», — отметил Нарышкин.

Он добавил, что сам в советские годы работал в Брюсселе, в дипломатическом представительстве Советского Союза. Нарышкин раскрыл историю своего знакомства с президентом России Владимиром Путиным. Они впервые пересеклись в разведывательном подразделении Ленинградского управления КГБ, куда главу СВР направили на работу после окончания Высшей школы КГБ СССР.

Ранее глава СВР прокомментировал ситуацию с Алексеем Навальным. Он допустил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко небезосновательно говорит о фальсификации отравления мужчины, хотя немецкое правительство настаивает на обратном.