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    05 сентября 2020, 14:21

    Глава СВР высказался о работе российской разведки за границей

    Андрей Иванов

    Директор Службы внешней разведки (СВР) рассказал в эфире телеканала «Россия 1» о работе российских разведчиков за границей. Он заявил, что за рубежом сейчас трудится достаточно сотрудников службы, чтобы обеспечить безопасность страны и ее жителей.
    Глава СВР высказался о работе российской разведки за границей

    «Достаточно для того, чтобы решать поставленные перед Службой внешней разведки задачи по выявлению и предупреждению всего комплекса внешних угроз нашему государству и нашим гражданам», — отметил Нарышкин.

    Он добавил, что сам в советские годы работал в Брюсселе, в дипломатическом представительстве Советского Союза. Нарышкин раскрыл историю своего знакомства с президентом России Владимиром Путиным. Они впервые пересеклись в разведывательном подразделении Ленинградского управления КГБ, куда главу СВР направили на работу после окончания Высшей школы КГБ СССР.

    Ранее глава СВР прокомментировал ситуацию с Алексеем Навальным. Он допустил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко небезосновательно говорит о фальсификации отравления мужчины, хотя немецкое правительство настаивает на обратном.

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