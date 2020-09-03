Глава СВР не исключил участия западных спецслужб в ситуации с Навальным

«Если президент Лукашенко это заявил, значит, он имел на это соответствующие основания», — заявил он. Глава СВР подчеркнул, что со своей стороны вполне допускает, что западные спецслужбы могли пойти на такой шаг.

Президент Белоруссии в ходе встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным рассказал, что служба радиоэлектронной военной разведки перехватила разговор между Берлином и Варшавой. Собеседники четко заявили, что отравление Навального — это фальсификация, а на самом деле ничего не было. Ложную информацию они передали администрации канцлера Германии Ангелы Меркель, что и привело к ее заявлениям.

Лукашенко пообещал передать записи голосового сообщения и текстовую расшифровку российским спецслужбам, чтобы они разобрались в этой ситуации.

Кроме того, он уточнил, что также участники переговоров обсуждали провокации перед региональными выборами в России и говорили о Белоруссии, пообещав, что «спокойной жизни не будет».

Алексей Навальный в данный момент находится в клинике «Шарите» в Берлине. Туда он попал из больницы в Омске, когда во время перелета в Москву впал в кому. В минувшую среду правительство Германии выпустило официальное заявление. В нем говорится, что специалисты Бундесвера обнаружили в организме Навального следы вещества из группы «Новичок». Ангела Меркель назвала эту информацию удручающей и заявила, что теперь ждет ответа Москвы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что пока есть только заявления Германии, но никаких подтверждающих документов власти европейской страны не представили. Также он напомнил, что в российских лабораториях никаких отравляющих веществ не выявили. Представитель Кремля подчеркнул, что Россия готова к полноценному сотрудничеству с Германией по ситуации вокруг своего гражданина.