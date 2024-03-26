26 марта 2024, 09:48
Глава «Србиягаза» Баятович назвал НАТО фашистами
Гендиректор «Србиягаза» Баятович: НАТО — это фашисты XXI века
Военно-политический блок НАТО следует фашистской идеологии, поскольку сначала расчленил Югославию, а сейчас хочет отторгнуть край Воеводину от Сербии. Такое мнение в интервью РИА «Новости» высказал гендиректор компании «Србиягаз» Душан Баятович.
«НАТО — это фашисты XXI века», — сказал он.
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Баятович пояснил, что сейчас в Европе отказываются от всего русского. Он также указал на родственные связи представителей руководства Германии, у которых «бабушки и дедушки были офицерами СС».
Глава «Србиягаза» напомнил, что после распада Югославии Черногория вступила в НАТО. В блоке не хотели, чтобы преемницы Югославии были сильными странами, подытожил он.
Ранее сын генерала Ратко Младича заявил, что целью НАТО всегда было расширение на Восток. В блоке хотели подобраться поближе к российской границе.
Сербия
НАТО
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