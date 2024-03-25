Мир 25 марта 2024, 07:51 Сын генерала Ратко Младича назвал цель НАТО в Югославии Сын генерала Ратко Младича: в НАТО планировали расширяться на Восток РИА «Новости»

Читать 360tv в

Бомбардировки самолетами НАТО территории Югославии в девяностые годы объяснялись планами блока расшириться на Восток, к границам России. Такое мнение выразил сын командующего боснийскими сербами генерала Ратко Младича Дарко. Его слова привело РИА «Новости».

Он подчеркнул, что генерал хорошо понимал причины атаки НАТО на Югославию. Целью организации была не балканская страна, а Россия.

Реклама

«Ясно было, что это сделано не из-за Балкан. НАТО планировала расширяться на Восток», — пояснил Младич.

По его словам, то, что началось в Югославии, сейчас завершается на Украине.

Накануне в Белграде состоялся митинг, приуроченный к годовщине бомбардировок Югославии. На мероприятии было много людей с плакатами против НАТО.