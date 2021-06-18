Глава Союза армян России назвал чушью обвинения Азербайджана в свой адрес

Глава Союза армян России Ара Абрамян заявил, что обвинения Азербайджана в его адрес являются чушью. Он не считает себя виновным и не боится последствий. Об этом Абрамян сообщил РИА «Новости».

Глава Союза армян отметил, что пока не получал официального уведомления о том, что его объявили в международный розыск.

Абрамяна ранее объявила в розыск Генпрокуратура Азербайджана. В надзорном ведомстве заявили, что продолжают принимать меры для разоблачения агрессии Армении, которая якобы превратила терроризм в один из основных инструментов своей государственной политики. В Генпрокуратуре сообщили, что расследовали публикации в СМИ и соцсетях о незаконном провозе оружия и военной техники в Армению и Нагорный Карабах.

В Азербайджане заявили, что с помощью самолетов, один из которых якобы принадлежал Абрамяну, в Армению незаконно поставляли крупнокалиберное огнестрельное оружие и боеприпасы, а также взрывчатые вещества и взрывные устройства.

Генпрокуратура республики также объявила в международный розыск президента «Ташир» Самвела Карапетяна и главу Royalsys Engineering Давида Галустяна.