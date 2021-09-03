YouTube заблокировал канал казахских «языковых патрулей»

YouTube заблокировал канал Куата Ахметова, который проводил «языковые патрули» в Казахстане, за многочисленные нарушения правил. Об этом сказано в сообщении видеохостинга.

«Аккаунт заблокирован за многочисленные или серьезные нарушения правил YouTube в отношении оскорблений, издевательств и угроз», — привело РИА «Новости» сообщение YouTube.

Житель Казахстана Куат Ахметов опубликовал на своем канале в YouTube серию видеозаписей, на которых людей заставляют на камеру извиняться за то, что они говорят на русском языке. Блогеры, которые это делали, называли себя «языковым патрулем». Извинений от людей они добивались угрозами и оскорблениями. После этого видео размещалось на YouTube.

Министерство внутренних дел Казахстана пригрозило проверкой «языковым патрулям». По результатам мероприятий правоохранители примут решение о заведении уголовного дела.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что нельзя препятствовать использованию русского языка в стране. Согласно законам республики, он находится в статусе официального.