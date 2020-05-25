Глава Роскосмоса оценил планы на приватизацию Луны в США
Генеральный директор государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» Дмитрий Рогозин подчеркнул, что Соединенным Штатам не удастся приватизировать Луну. Об этом сообщило радио «Комсомольская правда».
По информации «Свободной прессы», Рогозин уточнил, что приватизация спутника Земли противозаконна.
«С 2021 года начинаем нашу лунную программу и собираемся отправить первый аппарат на Луну», — отметил глава «Роскосмоса».
Ранее представители NASA определили условия, на которых США будет сотрудничать с другими странами по освоению Луны.