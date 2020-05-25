Глава Роскосмоса оценил планы на приватизацию Луны в США

По информации «Свободной прессы», Рогозин уточнил, что приватизация спутника Земли противозаконна.

«С 2021 года начинаем нашу лунную программу и собираемся отправить первый аппарат на Луну», — отметил глава «Роскосмоса».

Ранее представители NASA определили условия, на которых США будет сотрудничать с другими странами по освоению Луны.