NASA назвало основные условия сотрудничества с Россией по Луне

В NASA назвали условия, на которых Соединенные Штаты могут сотрудничать с Россией и другими партнерами в программе по освоению Луны.

«Мы хотим не только отправить астронавтов на Луну, мы хотим продвигать наши ценности вперед», — рассказал исполняющий обязанности замдиректора NASA по международным связям Майкл Голд в беседе с Ars Technica.

По его словам, взаимодействие сторон должно предполагать прозрачность работы и готовность публикации научных результатов. Сейчас Россия вполне может быть отнесена к странам, разделяющим эти ценности, указано в материале. Не удовлетворяет указанные критерии только Китай.

Ранее заместитель генерального директора Роскосмоса по международному сотрудничеству Сергей Савельев рассказал, что развитие совместных проектов «Роскосмоса» и NASA могло бы помочь России и США начать взаимодействие. В последнее время страны контактируют друг с другом только по вопросам доставки астронавтов на МКС и поставки российских двигателей РД-180/181.