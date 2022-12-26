Мир 26 декабря 2022, 11:12 Глава разведки Украины раскрыл, как Крым собираются вернуть в состав страны Глава ГУР Буданов сообщил о плане Украины по возврату Крыма «силой и дипломатией» Викимедиа

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Глава Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что киевским режим придумал комбинированный вариант возвращения Крымского полуострова. Об этом написал Telegram-канал Klymenko Time.

Буданов заявил, что Украина хочет вернуть Крым «силой и дипломатией». Украинские подразделения, по его словам, собираются войти в регион «с оружием в руках».

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Он отметил, что украинские власти намерены вернуть утраченные территории, восстановив границы Украины на момент 1991 года.

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Руководитель комитета парламента Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель посчитал, что любые планы Украины по возвращению полуострова обречены на провал. Озвученные по этой теме заявления украинской стороны он назвал «сумасшедшим трепом».

Крым вошел в состав России после референдума в 2014 году. Большинство жителей полуострова проголосовали за присоединение к РФ.