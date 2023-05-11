Мир 11 мая 2023, 00:05 Глава правящей партии Грузии пообещал не допустить ксенофобии в отношении русских Глава правящей партии Грузии Кобахидзе: власти не допустят ксенофобии в отношении русских Pxhere

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Грузинское правительство не допустит разжигания ксенофобии в отношении русских в случае увеличения их потока в страну. Такое заявление в эфире телеканала IMEDI сделал председатель правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе.

Он отметил, что с приближением туристического сезона представители оппозиции «снова попытаются посеять панику в обществе, что вот, приезжают много этнических русских, это может вызвать падение страны».

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Кобахидзе подчеркнул, что власти Грузии не допустят разжигания ксенофобских кампаний в стране.

«В Грузии не место ксенофобии. Грузия гордится многим, в том числе нашей толерантностью и терпимостью, а этнической нетерпимости и отказу от толерантности в Грузии нет места, как бы этого не старались добиться последователи либерального фашизма», — сказал политик.

В прошлом году, как напомнил Кобахидзе, грузинская оппозиция три раза пыталась посеять в обществе панику из-за притока россиян в страну. Каждый раз создавалась паника, будто численность русских едва ли не превзойдет численность грузин, пояснил политик. Он добавил, что это было «чистейшей спекуляцией и обычной ксенофобской кампанией».

Вопреки различным опасениям власти Грузии, как заявил глава партии, обеспечат полную безопасность страны.

Россия отменила визовый режим для жителей Грузии, сняла запрет на полеты в эту страну и разрешила продавать турпутевки. Но грузинский президент Саломе Зурабишвили в таком решении разглядела «очередную провокацию». В отличие от прозападного лидера, сами грузины по-прежнему видят в россиянах добрых соседей и выгодных туристов, рассказал «360» востоковед Станислав Тарасов.