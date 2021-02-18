Вашингтон не намерен идти на поспешный вывод военнослужащих из Афганистана. С таким мнением в ходе видеоконференции глав военных ведомств стран НАТО выступил министр обороны США Ллойд.

Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении пресс-службы Пентагона.

«Министр обороны заверил союзников в том, что США не пойдут на поспешный и беспорядочный вывод [военнослужащих] из Афганистана», — говорится в тексте, фрагмент которого цитирует ТАСС.

Церемония открытия многонациональных военно-морских учений AMAN-2021 состоялась на прошлой неделе в порту Карачи в Пакистане. Мероприятие началось с поднятия флагов стран-участниц. В конце торжественной церемонии вышли корабли ВМС Пакистана, с воды прогремел фейерверк.

AMAN-2021 проходят в Пакистане с 2007 года. В 2021-м в порту Карачи собрались флоты 45 стран, в том числе России, Китая, Японии, Белоруссии, Украины, а также военно-морских сил стран НАТО: США, Франции, Германии, Великобритании и Турции.