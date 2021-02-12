Военно-морские учения AMAN-2021 открылись в Пакистане

Церемония открытия многонациональных военно-морских учений AMAN-2021 состоялась в порту Карачи в Пакистане. В ней участвовали Россия и страны НАТО. Об этом сообщил «ПолитЭксперт».

Мероприятие началось с поднятия флагов стран-участниц.

«Сегодня показательна наша общая цель: поддержание глобального порядка на море. Неспроста девиз учений — „Вместе ради мира“. Эти учения не только повышают уровень взаимодействия, но и являются важным фактором, повышающим способность различных флотов совместно обеспечивать безопасность морской среды», — заявил командир 25-й эскадры эсминцев Имтиаз Али.

В конце торжественной церемонии вышли корабли ВМС Пакистана, с воды прогремел фейерверк.

AMAN-2021 проходят в Пакистане с 2007 года. В 2021-м в порту Карачи собрались флоты 45 стран, в том числе России, Китая, Японии, Белоруссии, Украины, а также военно-морских сил стран НАТО: США, Франции, Германии, Великобритании и Турции.

Россию представят корабли и береговые войска Черноморского флота: вооруженный крылатыми ракетами «Калибр» фрегат «Адмирал Григорович», патрульный корабль «Дмитрий Рогачев», спасательный буксир «СБ-739», вертолет морского базирования, подразделение морской пехоты и отряд разминирования.

Учения развернутся на морских полигонах в пакистанских территориальных водах и в ближайших районах нейтральных вод Индийского океана. Бойцы отработают взаимодействие флотов разных стран при столкновении с общими угрозами в море: пиратством, терроризмом и наркоторговлей. Это необходимо для укрепления военного сотрудничества, которое нужно для повышения безопасности в регионе и за его пределами.