Глава Пентагона назвал F-35 «куском…»

Во время пресс-конференции Миллер рассказал о своем разговоре с американским летчиком. По словам бывшего и. о. главы Пентагона, пилот рассказал, что летает на F-35.

«Я такой: это кусок…. А он… засмеялся, я сказал: „Нет, серьезно, расскажите мне о нем“», — заявил Миллер. Он также отметил, что летчик назвал F-35 «невероятным самолетом».

Кристофер Миллер был назначен на пост действующим на тот момент президентом Дональдом Трампом 9 ноября 2020 года. С приходом к власти новой администрации США, Миллер ушел в отставку.

F-35 — истребитель-бомбардировщик пятого поколения. Кроме США он стоит на вооружении некоторых союзников Штатов. Программа создания Lockheed Martin F-35 Lightning II стала самой дорогой программой производства оружия в истории. Она уже обошлась примерно в 1,5 триллиона долларов.

В сентябре 2020 года стало известно о намерении США разместить полторы сотни сверхзвуковых боевых самолетов пятого поколения (F-35 и F-22) на Аляске. По словам сенатора штата Дэна Салливана, местный порт Ном переоборудуют в первый американский глубоководный порт за полярным кругом. Политик указал, что это «пошлет сигнал» России и Китаю о том, что Соединенные Штаты будут защищать свои интересы в Арктике.