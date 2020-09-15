США направят 150 военных самолетов пятого поколения на Аляску

«У нас на Аляске будет более 150 сверхзвуковых боевых самолетов пятого поколения», — указал он, уточнив, что речь идет о самолетах F-34 и F-22.

По его словам, местный порт Ном переоборудуют в первый американский глубоководный порт за полярным кругом. Салливан указал, что это «пошлет сигнал» России и Китаю о том, что Соединенные Штаты будут защищать свои интересы в Арктике.

Ранее американский президент Дональд Трамп применил закон военного времени для срочной реализации программ по созданию гиперзвукового оружия. 2 сентября СМИ сообщили о том, что специалисты Управления перспективных исследовательских проектов Минобороны США (DARPA) провели успешные испытания двух прототипов гиперзвуковой крылатой ракеты.