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    15 сентября 2020, 02:58

    США направят 150 военных самолетов пятого поколения на Аляску

    Александра Каширина

    США намерены разместить полторы сотни сверхзвуковых боевых самолетов пятого поколения (F-35 и F-22) на Аляске. Об этом написало РИА «Новости» со ссылкой на сенатора штата Дэна Салливана.
    США направят 150 военных самолетов пятого поколения на Аляску

    «У нас на Аляске будет более 150 сверхзвуковых боевых самолетов пятого поколения», — указал он, уточнив, что речь идет о самолетах F-34 и F-22.

    По его словам, местный порт Ном переоборудуют в первый американский глубоководный порт за полярным кругом. Салливан указал, что это «пошлет сигнал» России и Китаю о том, что Соединенные Штаты будут защищать свои интересы в Арктике.

    Ранее американский президент Дональд Трамп применил закон военного времени для срочной реализации программ по созданию гиперзвукового оружия. 2 сентября СМИ сообщили о том, что специалисты Управления перспективных исследовательских проектов Минобороны США (DARPA) провели успешные испытания двух прототипов гиперзвуковой крылатой ракеты.

    Новости SMI.FM