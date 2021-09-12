Глава ООН предупредил о грядущем «вечном кризисе»

Мир движется в неправильном направлении и стоит перед «поворотным моментом», когда продолжение работы в обычном режиме может привести к нарушению глобального порядка и вечному кризису. Нужно найти новый курс к более экологичному и безопасному будущему.

Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерриш в своем докладе «Наша общая повестка дня» на Ассамблее организации в Вашингтоне. Он призвал к совместной работе и признанию общности интересов, так как ни одна страна не может решить свои проблемы в одиночку.

Глава ООН сказал, что мир находится под «огромным стрессом, и пандемия COVID-19 стала тревожным сигналом, демонстрирующим неспособность наций собраться вместе и принять совместные решения.» По мнению Гутерриша, этот «паралич» простирается далеко за пределы коронавируса. Речь идет о неспособности справиться с климатическим кризисом, «самоубийственной войне с природой и коллапсе биоразнообразия» и неконтролируемом неравенстве.

В современном мире, сказал Гутерриш, «глобальное принятие решений сосредоточено на немедленной выгоде». По словам генсека ООН, человечеству нужны более эффективные многосторонние институты, в том числе «2.0» Организации Объединенных Наций, более актуальной для 21 века.

«И нам нужна многосторонность с зубами», — сказал он.

По подсчетам Гутерриша, вложенные сейчас в вакцинацию 50 миллиардов долларов в следующие четыре года принесут в мировую экономику около девяти триллионов долларов. Он также предложил в 2023 году провести глобальный саммит, который рассмотрит все будущие риски и кризисы.

Ранее Гутерриш осуждал «вакцинный национализм» и призывал обеспеченные государства поделиться со менее развитыми странами.