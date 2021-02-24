Несколько женщин заявили о домогательствах в Минобороны Австралии

Четыре женщины обвинили сотрудника аппарата Минобороны Австралии в сексуальных преступлениях. В частности, одна из них заявила об изнасиловании в здании парламента, в кабинете министра обороны.

Самой главе ведомства Линде Рейнолдс пришлось объясняться в сенате, написало РИА «Новости». Через некоторое время она перестала отвечать на вопросы и покинула зал в слезах. В момент, когда готовилось еще общение с прессой, Рейнолдс ушла на больничный.

Телеканал ABC сообщил, что сотрудница пресс-службы главы Минобороны Австралии Бриттани Хиггинс заявила в полицию, что ее изнасиловали. По словам женщины, все произошло в марте 2019 года в здании парламента, прямо в кабинете министра обороны. Девушка рассказала, что ее изнасиловал сослуживец. Его имя не называется. Против него позже были выдвинуты обвинения еще трех женщин. Одна из них — волонтер, работавшая во время предвыборной кампании 2016 года. Другая — парламентская помощница Либеральной партии.

Четвертая предполагаемая жертва рассказала, что с ней неприятный случай произошел в 2017 году в Канберре, в баре Public Bar. Там часто собираются представители политического истеблишмента. Она утверждает, что мужчина допустил недопустимые прикосновения. Власти Австралии обещали провести независимое расследование.