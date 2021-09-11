Глава «Нафтогаза» Украины Юрий Витренко считает, что США еще могут заблокировать работу газопровода «Северный поток — 2» при помощи санкций. Он заявил об этом на форуме YES Brainstorming в Киеве.

По данным РИА «Новости», против газопровода выступают США, Украина и некоторые европейские страны. «Газпром» планирует начать его использовать с 1 октября.

Витренко уверен, что если Штаты введут санкции, это может остановить работу «Северного потока — 2».

«Если правительство США введет санкции… то мы считаем, что европейские компании не будут покупать газ по этому трубопроводу, таким образом он не будет работать», — уверен он.

Ранее немцы жестко раскритиковали противников строительства газопровода «Северный поток — 2». Кто-то отметил, что Польша и Украина сделали из этого газопровода геополитическую проблему. Один из читателей немецкой газеты отметил, что Польша на своей территории тоже имеет трубу, которая конкурирует с украинской, но не платит Украине ни цента компенсации.