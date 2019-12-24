Глава «Нафтогаза» допустил невыполнение обещаний России по транзиту

Исполнительный директор украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко предположил, что Россия якобы может отказаться от транзита газа в том случае, если Киев отзовет иски против «Газпрома».

В интервью изданию Hromadske глава украинской госкомпании заявил, что отказ от судебных тяжб станет «очень большим риском».

«А потом транзита не будет, получается, что мы отказались от исков без всякого смысла, это очень большой риск», — считает Витренко.

Кроме того, глава «Нафтогаза» добавил, что на сейчас Киев разрабатывает «систему договоров, которые минимизируют или полностью ликвидируют этот риск». В то же время Витренко выразил надежду на то, что «добросовестная работа со всех сторон сделает так», чтобы срыва договоренностей не произошло.

«Газпром» и «Нафтогаз» договорились о снятии взаимных требований и согласовали условия и объемы транзита голубого топлива в Европу в следующем году. Протокол (но не контракт) о продолжении поставок подписан. «360» разбирался, чем это обернется для России и пострадают ли вновь рядовые украинцы.