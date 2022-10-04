Глава МВД Сербии ответил послу Украины на призыв к санкциям против России | 360°

Мир 04 октября 2022, 12:45 Поделиться Telegram

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Viber Глава МВД Сербии ответил послу Украины на призыв к санкциям против России Глава МВД Сербии Вулин: никто не призывал к санкциям, когда НАТО бомбил страну РИА «Новости»

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Глава МВД Сербии Александр Вулин ответил послу Украины Владимиру Толкачу на призыв ввести новые санкции против России. Он напомнил ему о бомбардировках Сербии силами НАТО. Его слова передали на сайте сербского МВД.

«При бомбардировках НАТО погибли десятки сербских мальчиков и девочек. Не могу припомнить украинского требования провести особое заседание Совбеза ООН или ввести санкции в отношении агрессора против Сербии. Еще не поздно, чтобы Украина и все страны, которые требуют суда за преступления при российско-украинском конфликте, потребовали суда и над убийцами сербских детей при агрессии НАТО, военные преступления не застаревают, есть возможность проявить принципиальность», — сказал Вулин.

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Министр также напомнил о последовательной и принципиальной поддержке Россией территориальной целостности Сербии. По его словам, «Россия не изменит позиции в отношении ложного „государства“ Косово».

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Ранее Александр Вулин заявил, что сербские власти благодарны России за ее помощь и поддержку. Он подчеркнул, что Сербия не станет частью антироссийской истерии.

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