Глава МВД Латвии подала в отставку после требований снести памятники воинам

Министр внутренних дел Латвии Мария Голубева решила уйти в отставку. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ. Ранее в этом месяце она потребовала снести памятники советским воинам в Риге.

Ее отставки на прошлой недели потребовали представители Национального объединения (НО) из-за событий 9 и 10 мая у памятника советским воинам в парке Победы в Риге.

«Пока они стоят там, раздор в обществе будет лишь усиливаться. Для русскоязычного населения это станет сложным моментом, но от памятников точно нужно избавляться», — сказала тогда глава МВД.

Представители НО пригрозили отозвать их министров из правительства, если мнение партии не примут во внимание.

Мария Голубева отметила, что латвийский премьер-министр Кришьянис Кариньш подчинился давлению НО, даже не дождавшись аналитического доклада МВД. Пока еще глава министерства заявила, что после отставки намерена вернуться к должности депутата сейма.

Требование Национального объединения рассмотрят на внеочередном заседании коалиционных партий, созванного премьер-министром Латвии.