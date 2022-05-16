Глава МВД Латвии подала в отставку после требований снести памятники воинам
Глава МВД Латвии Голубева подала в отставку после требований снести памятники воинам
Министр внутренних дел Латвии Мария Голубева решила уйти в отставку. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ. Ранее в этом месяце она потребовала снести памятники советским воинам в Риге.
Ее отставки на прошлой недели потребовали представители Национального объединения (НО) из-за событий 9 и 10 мая у памятника советским воинам в парке Победы в Риге.
«Пока они стоят там, раздор в обществе будет лишь усиливаться. Для русскоязычного населения это станет сложным моментом, но от памятников точно нужно избавляться», — сказала тогда глава МВД.
Представители НО пригрозили отозвать их министров из правительства, если мнение партии не примут во внимание.
Мария Голубева отметила, что латвийский премьер-министр Кришьянис Кариньш подчинился давлению НО, даже не дождавшись аналитического доклада МВД. Пока еще глава министерства заявила, что после отставки намерена вернуться к должности депутата сейма.
Требование Национального объединения рассмотрят на внеочередном заседании коалиционных партий, созванного премьер-министром Латвии.