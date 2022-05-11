Глава МИД Латвии потребовала снести памятники советским войнам
Глава МИД Латвии Голубева потребовала снести памятники советским войнам в Риге
Памятники советским войнам в Риге должны быть немедленно снесены. Об этом в эфире латвийского телеканала LSM сообщила глава министерства иностранных дел Латвии Мария Голубева.
По ее словам, на левом берегу реки Даугавы в Риге есть памятники времен СССР. Их, по ее словам, необходимо демонтировать.
«Пока они стоят там, раздор в обществе будет лишь усиливаться. Для русскоязычного населения это станет сложным моментом, но от памятников точно нужно избавляться», — заявила Голубева.
Дипломат подчеркнула, что высшие должностные лица в Риге уже приняли решение в пользу сноса.
«В том, что касается памяти, это вопрос очень индивидуальный, и никоим образом никому не запрещается в своей памяти что-то отмечать и о чем-то думать», — добавила Голубева.
В День Победы жители Риги возложили цветы к памятнику Освободителям города, однако муниципальные службы города пригнали технику и убрали их. Тогда жители вышли на массовый протест.